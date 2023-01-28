Корнеева победила Андрееву в финале юниорского Australian Open

На Australian Open у юниорок состоялся финал. В нём россиянка Алина Корнеева одержала волевую победу над соотечественницей Миррой Андреевой – 6:7 (2:7), 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 3 часа и 19 минут.

Фото: Betassist Betassist

Андреева, которая занимает 292-е место в рейтинге WTA, была посеяна под седьмым номером. Корнеева – под девятым. Ранее Алина обыграла вторую сеяную – чешку Терезу Валентову.

В финале у женщин сыграют представительница Казахстана Елена Рыбакина и белоруска Арина Соболенко. В активе Рыбакиной есть победа на Уимблдоне, Соболенко впервые вышла в финал на «Большом шлеме».