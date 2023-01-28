Елена Веснина оценила шансы Циципаса в финале с Джоковичем

«У Циципаса есть очень хорошие шансы на победу в финале Australian Open. Для Новака он не самый удобный соперник. У них уже был яркий финал в Париже — Стефанос тогда упустил матч, ведя 2:0 по сетам. Конечно, Новак — фаворит. Джокович безумно мотивирован, на кону стоит 22-й титул «Большого шлема». Но если у Циципаса получится сыграть в свой лучший теннис, то у него есть все шансы на победу. Финал простым для Джоковича точно не будет. Уверена в этом», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.