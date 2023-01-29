Раскрыт безоговорочный фаворит финала Australian Open-2023

Самый титулованный российский теннисист, олимпийский чемпион, двукратный победитель "Больших шлемов" в одиночном разряде, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился с "РГ" своими ожиданиями от мужского финала Отрытого чемпионата Австралии.

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Сегодня в 11.30 по московскому времени на центральном корте сойдутся девятикратный чемпион Australian Open серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас, который ни разу не выигрывал "Большой шлем".

Евгений, какой нас ждет матч?

Евгений Кафельников: Безоговорочный фаворит - Джокович, который будет мчаться к поставленной цели - выиграть 22-й "Большой шлем", а потом и обогнать всех и стать величайшим в истории теннисистом, когда-либо бравшим теннисную ракетку (сейчас рекорд принадлежит испанцу Рафаэлю Надалю (22), у Джоковича - 21 титул, у швейцарца Роджера Федерера - 20 - прим. "РГ"). Безусловно, буду смотреть этот матч. Мне интересно, как проявит себя Циципас. Надеюсь, выложится на корте полностью, чтобы доставить удовольствие всем зрителям и болельщикам.

На пресс-конференции в Мельбурне Новак забыл про то, что у них со Стефом уже был один финал на "мэйджоре"…

Евгений Кафельников: На самом деле не думаю, что забыл. Он прекрасно помнит, что чудом выиграл финал "Ролан Гаррос" 2021 года. Так что, не сомневаюсь, настрой у него будет боевой.