Отец Джоковича не пришел на финал Australian Open

Отец Новака Джоковича Срджан не пришел на финал Australian Open против Стефаноса Циципаса.
Мама 21-кратного чемпиона «Больших шлемов» Диана присутствует в его ложе.
Ранее Срджан позировал со зрителями, которые принесли на турнир флаги России. Он также произнес фразу, которую англоязычные медиа перевели как «Да здравствуют русские». Сербские журналисты и теннисист утверждают, что этот перевод неправильный.
В пятницу Срджан пропустил полуфинал против Томми Пола. Новак после матча сказал, что это решение они приняли вместе.
Джокович и Циципас бьются за титул Australian Open и первую строчку рейтинга. Онлайн финала