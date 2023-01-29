Отец Джоковича не пришел на финал Australian Open

Отец Новака Джоковича Срджан не пришел на финал Australian Open против Стефаноса Циципаса.

Мама 21-кратного чемпиона «Больших шлемов» Диана присутствует в его ложе.

Ранее Срджан позировал со зрителями, которые принесли на турнир флаги России. Он также произнес фразу, которую англоязычные медиа перевели как «Да здравствуют русские». Сербские журналисты и теннисист утверждают, что этот перевод неправильный.

В пятницу Срджан пропустил полуфинал против Томми Пола. Новак после матча сказал, что это решение они приняли вместе.