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1 час назад

Отец Джоковича не присутствует на финале Australian Open

Sports.ru

Отец Новака Джоковича Срджан не пришел на финал Australian Open против Стефаноса Циципаса.

Отец Джоковича не пришел на финал Australian Open
Фото: Sports.ruSports.ru

Мама 21-кратного чемпиона «Больших шлемов» Диана присутствует в его ложе.

Ранее Срджан позировал со зрителями, которые принесли на турнир флаги России. Он также произнес фразу, которую англоязычные медиа перевели как «Да здравствуют русские». Сербские журналисты и теннисист утверждают, что этот перевод неправильный.

В пятницу Срджан пропустил полуфинал против Томми Пола. Новак после матча сказал, что это решение они приняли вместе.

Джокович и Циципас бьются за титул Australian Open и первую строчку рейтинга. Онлайн финала

Теннис,Томми Пол,Новак Джокович,
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