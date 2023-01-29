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16 минут назад

Джокович в 10-й раз выиграл Открытый чемпионат Австралии по теннису

ТАСС

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале Открытого чемпионата Австралии. Встреча прошла в воскресенье в Мельбурне.

Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии по теннису
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Матч закончился со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) в пользу Джоковича, который был посеян на турнире под четвертым номером. Циципас имел третий номер посева.

Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии в 10-й раз, ранее он становился победителем турнира в 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 и 2021 годах. Джокович стал победителем турнира Большого шлема в 22-й раз и сравнялся по этому показателю с испанцем Рафаэлем Надалем. В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Джокович займет первое место, сместив испанца Карлоса Алькараса.

Теннис,Новак Джокович,
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