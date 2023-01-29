Теннисист Джокович расплакался после победы на Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович расплакался после победы над греком Стефаносом Циципасом в финальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходил в Мельбурне.

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Встреча продолжалась 2 часа 56 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) в пользу Джоковича, посеянного на турнире под четвертым номером. Циципас имел третий номер посева.

После матча Джокович поднялся на трибуну к своей команде. Теннисист праздновал победу в объятиях тренерского штаба и плакал.

36-летний теннисист выиграл свой 22-й титул на турнирах Большого шлема и сравнялся по этому показателю с рекордсменом испанцем Рафаэлем Надалем.

Это его десятая победа на Открытом чемпионате Австралии, что является рекордом. Также серб семь раз выигрывал Уимблдон, дважды становился чемпионом "Ролан Гаррос" и трижды победителем Открытого чемпионата США.

Ранее сообщалось, что представительница Белоруссии Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину из Казахстана в женском финале Australian Open.