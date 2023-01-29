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18 минут назад

Кафельников: сейчас в мужском теннисе два величайших

Майк Габриелян

Экс-теннисист Евгений Кафельников прокомментировал победу серба Новака Джоковича на Australian Open. Об этом сообщает Sport24.

Кафельников: сейчас в мужском теннисе два величайших
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прямо сейчас в мужском теннисе два величайших. Но надолго ли?» — заявил Кафельников.

В воскресенье, 29 января Джокович в десятый раз стал победителем Australian Open. В финале он переиграл грека Циципаса со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Таким образом Джокович догнал Рафаэля Надаля по количеству побед на турнирах Большого шлема (22).

Теннисисты играли без малого три часа. Джокович сделал 7 эйсов, реализовал два из пяти брейк-пойнтов. После игры он назвал турнир самым сложным в своей жизни, а победу - «самой большой и важной в карьере».

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