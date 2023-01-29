Кафельников: сейчас в мужском теннисе два величайших

Экс-теннисист Евгений Кафельников прокомментировал победу серба Новака Джоковича на Australian Open. Об этом сообщает Sport24.
«Прямо сейчас в мужском теннисе два величайших. Но надолго ли?» — заявил Кафельников.
В воскресенье, 29 января Джокович в десятый раз стал победителем Australian Open. В финале он переиграл грека Циципаса со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).
Таким образом Джокович догнал Рафаэля Надаля по количеству побед на турнирах Большого шлема (22).
Теннисисты играли без малого три часа. Джокович сделал 7 эйсов, реализовал два из пяти брейк-пойнтов. После игры он назвал турнир самым сложным в своей жизни, а победу - «самой большой и важной в карьере».