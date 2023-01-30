Рублев вошел в топ-5 лучших теннисистов рейтинга ATP

Джокович поднялся сразу на четыре позиции после того, как в воскресенье, 29 января, обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале Australia Open. Эта победа в турнирах Большого шлема стала для него 22-й, по этому показателю он сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем. Отметим, что серб не занимал первой позиции в рейтинге АТР с 6 июня 2022 года.