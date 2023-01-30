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3 часа назад

Рублев вошел в топ-5 лучших теннисистов рейтинга ATP

Никита Бородкин

Сербский теннисист Новак Джокович снова возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов, набрав 7070 очков. Обновленная версия списка опубликована на официальном сайте организации.

Рублев вошел в топ-5 лучших теннисистов рейтинга ATP
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Джокович поднялся сразу на четыре позиции после того, как в воскресенье, 29 января, обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале Australia Open. Эта победа в турнирах Большого шлема стала для него 22-й, по этому показателю он сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем. Отметим, что серб не занимал первой позиции в рейтинге АТР с 6 июня 2022 года.

Первая ракетка России Андрей Рублев, которому удалось дойти до четвертьфинала Australia open, поднялся в рейтинге на одну строчку и занял пятое место. Данил Медведев, который вылетел после третьего круга соревнований, потерял четыре позиции и опустился на 12 место. Карен Хачанов, дошедший до полуфинала турнира, поднялся на семь позиций и занимает 13 место.

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