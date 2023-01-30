МОК оценил концепцию нейтрального флага для россиян на Australian Open

Международный олимпийский комитет (МОК), в ответ на письмо двух специальных докладчиков Совета по правам человека (СПЧ ООН), отметил, что концепция выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом хорошо зарекомендовала себя на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

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В сентябре 2022 года специальный докладчик СПЧ ООН в области культурных прав Александра Ксантаки и специальный докладчик СПЧ ООН по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости Э. Тендаи Ачиуме направили в МОК письмо, в котором выразили озабоченность в связи с возможной дискриминацией по поводу рекомендаций МОК отстранить российских и белорусских спортсменов и официальных лиц от международных соревнований, основываясь исключительно на их национальности.

— Обсуждаемая концепция (нейтрального флага) поддерживается подавляющим большинством участников олимпийского движения и отражает то, что мы видели на практике в течение последних двух недель на Открытом чемпионате Австралии. Спортсмены соревновались в турнире как индивидуальные атлеты под нейтральным флагом без какой либо идентификации своей страны. Эта концепция хорошо зарекомендовала себя, а также используется в велоспорте и ряде профессиональных лиг по всей Северной Америке и Европе, — говорится в сообщении МОК в Twitter.

В МОК также отметили, что основные принципы концепции соответствуют олимпийской хартии и соблюдались всеми Национальными олимпийскими комитетами.

В среду МОК объявил, что рассмотрит возможность допуска до мировых стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО. Глава МОК Томас Бах допустил, что россияне и белорусы могли бы выступить на летней Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе.