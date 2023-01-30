Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
31 минуту назад

Федерация тенниса Украины потребовала отстранить российских и белорусских спортсменов

Газета.Ru

Федерация тенниса Украины выступила с призывом о полном отстранении от международных соревнований всех российских и белорусских теннисистов.

Федерация тенниса Украины потребовала отстранить российских и белорусских спортсменов
Фото: Газета.руГазета.ру

«Запрет выступлений спортсменов на международной арене — одно из действенных средств изоляции России и Белоруссии. Его необходимо применить как можно скорее вместо того, чтобы предоставлять им площадки для их самопиара. Призываем немедленно изолировать российских и белорусских спортсменов в границах их государств!» — говорится в заявлении Федерации тенниса Украины, опубликованном в социальных сетях.

Федерация в качестве примера пропаганды приводит поздравления президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес белорусской теннисистки Арины Соболенко, одержавшей победу на Открытом чемпионате Австралии и выступавшей в Мельбурне в нейтральном статусе. По мнению украинской стороны, такие действия Лукашенко являются проявлением самопиара на спортивных результатах.

28 января Соболенко обыграла в финале турнира Елену Рыбакину из Казахстана. Встреча продолжалась 2 часа и 28 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

Для белоруски эта победа стала первой на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Ранее Соболенко дважды побеждала в парном разряде — на Открытых чемпионатах США и Австралии.

Теннис,Елена Рыбакина,Арина Соболенко,Александр Лукашенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители