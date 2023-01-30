Федерация тенниса Украины потребовала отстранить российских и белорусских спортсменов

«Запрет выступлений спортсменов на международной арене — одно из действенных средств изоляции России и Белоруссии. Его необходимо применить как можно скорее вместо того, чтобы предоставлять им площадки для их самопиара. Призываем немедленно изолировать российских и белорусских спортсменов в границах их государств!» — говорится в заявлении Федерации тенниса Украины, опубликованном в социальных сетях.