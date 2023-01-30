Федерация тенниса Украины потребовала отстранить российских и белорусских спортсменов

Федерация тенниса Украины выступила с призывом о полном отстранении от международных соревнований всех российских и белорусских теннисистов.
«Запрет выступлений спортсменов на международной арене — одно из действенных средств изоляции России и Белоруссии. Его необходимо применить как можно скорее вместо того, чтобы предоставлять им площадки для их самопиара. Призываем немедленно изолировать российских и белорусских спортсменов в границах их государств!» — говорится в заявлении Федерации тенниса Украины, опубликованном в социальных сетях.
Федерация в качестве примера пропаганды приводит поздравления президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес белорусской теннисистки Арины Соболенко, одержавшей победу на Открытом чемпионате Австралии и выступавшей в Мельбурне в нейтральном статусе. По мнению украинской стороны, такие действия Лукашенко являются проявлением самопиара на спортивных результатах.
28 января Соболенко обыграла в финале турнира Елену Рыбакину из Казахстана. Встреча продолжалась 2 часа и 28 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4.
Для белоруски эта победа стала первой на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Ранее Соболенко дважды побеждала в парном разряде — на Открытых чемпионатах США и Австралии.