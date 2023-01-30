Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
2 часа назад

На Украине потребовали отстранить российских и белорусских теннисистов от соревнований

Никита Бородкин

Федерация тенниса Украины призвала к полному отстранению от международных соревнований всех российских и белорусских теннисистов. Как сообщает «Газета.Ru», там назвали запрет выступлений спортсменов из России и Белоруссии — одним из «действенных средств изоляции России и Белоруссии».

«Его необходимо применить как можно скорее вместо того, чтобы предоставлять им площадки для их самопиара. Призываем немедленно изолировать российских и белорусских спортсменов в границах их государств!» — заявили в федерации.

В качестве примера «самопиара» в организации привели поздравления президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес теннисистки Арины Соболенко, которая выиграла на Australia Open. На соревнованиях она выступала в нейтральном статусе. По мнению украинской стороны, такие действия Лукашенко являются проявлением пропаганды.

В Австралии высказались о наказании отца Джоковича за фото с флагом РФ

Отметим, что 30 января в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что концепция выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом хорошо зарекомендовала себя на Australian Open. В МОК подчеркнули, что принципы этой концепции соответствуют Олимпийской хартии.

Теннис,Видео,Арина Соболенко,Александр Лукашенко,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители