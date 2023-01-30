Федерация тенниса Украины призвала к полному отстранению от международных соревнований всех российских и белорусских теннисистов. Как сообщает «Газета.Ru», там назвали запрет выступлений спортсменов из России и Белоруссии — одним из «действенных средств изоляции России и Белоруссии».
«Его необходимо применить как можно скорее вместо того, чтобы предоставлять им площадки для их самопиара. Призываем немедленно изолировать российских и белорусских спортсменов в границах их государств!» — заявили в федерации.
В качестве примера «самопиара» в организации привели поздравления президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес теннисистки Арины Соболенко, которая выиграла на Australia Open. На соревнованиях она выступала в нейтральном статусе. По мнению украинской стороны, такие действия Лукашенко являются проявлением пропаганды.
Отметим, что 30 января в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что концепция выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом хорошо зарекомендовала себя на Australian Open. В МОК подчеркнули, что принципы этой концепции соответствуют Олимпийской хартии.