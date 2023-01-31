Australian Open-2023 установил среди турниров «Большого шлема»

Australian Open-2023 установил рекорд посещаемости среди турниров «Большого шлема», сообщается на официальном сайте организации.
Отмечается, что матчи AO в этом году посетили 839,1 тыс болельщиков. Был побит рекорд 2020 года – он составлял 812,1 тыс человек.
Матчи квалификации посмотрели более 63 тыс фанатов. Таким образом, общее количество зрителей составило 902,3 тысячи.
Australian Open прошел в Мельбурне с 16 по 29 января. В мужском одиночном разряде чемпионом стал серб Новак Джокович. В финале среди женщин победу одержала белорусская теннисистка Арина Соболенко. Россиянка Алина Корнеева стала победительницей юниорского турнира AO.