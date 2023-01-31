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46 минут назад

Australian Open-2023 установил рекорд посещаемости среди турниров «Большого шлема»

Спорт день за днем

Australian Open-2023 установил рекорд посещаемости среди турниров «Большого шлема», сообщается на официальном сайте организации.

Australian Open-2023 установил среди турниров «Большого шлема»
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

Отмечается, что матчи AO в этом году посетили 839,1 тыс болельщиков. Был побит рекорд 2020 года – он составлял 812,1 тыс человек.

Матчи квалификации посмотрели более 63 тыс фанатов. Таким образом, общее количество зрителей составило 902,3 тысячи.

Australian Open прошел в Мельбурне с 16 по 29 января. В мужском одиночном разряде чемпионом стал серб Новак Джокович. В финале среди женщин победу одержала белорусская теннисистка Арина Соболенко. Россиянка Алина Корнеева стала победительницей юниорского турнира AO.

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