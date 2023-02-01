Директор Australian Open заявил о невозможности побить рекорд Джоковича

«Он так сосредоточен на всём, что делает, каждую минуту дня: что он ест, что он пьёт, когда он делает, как это делает. Всё, что он делает, не вызывает срывов или психических расстройств. Он прошёл через многое. Он выиграл Открытый чемпионат Австралии 10 раз, и я не думаю, что когда-нибудь кто-то повторит это. Он займет значимое место в истории Открытого чемпионата Австралии по теннису», — сказал Тайли в эфире SEN Sportsday.