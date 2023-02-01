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2 часа назад

Директор Australian Open считает, что рекорд Джоковича по трофеям турнира не будет побит

Чемпионат.comиещё 1

Директор Australian Open Крейг Тайли считает, что никто не повторит рекорд Новака Джоковича по количеству трофеев Открытого чемпионата Австралии.

Директор Australian Open заявил о невозможности побить рекорд Джоковича
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Он так сосредоточен на всём, что делает, каждую минуту дня: что он ест, что он пьёт, когда он делает, как это делает. Всё, что он делает, не вызывает срывов или психических расстройств. Он прошёл через многое. Он выиграл Открытый чемпионат Австралии 10 раз, и я не думаю, что когда-нибудь кто-то повторит это. Он займет значимое место в истории Открытого чемпионата Австралии по теннису», — сказал Тайли в эфире SEN Sportsday.

По итогам Открытого чемпионата Австралии 2023 года Джокович завоевал свой 10-й титул на этом турнире и 22-й в общей сложности на мэйджорах. Вторым теннисистом по количеству трофеев Australian Open является Роджер Федерер (6), который завершил карьеру.

Теннис,Роджер Федерер,Новак Джокович,
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