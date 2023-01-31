Американский журналист: Надаль будет фаворитом «Ролан Гаррос»-2023

«Я думаю, что у Новака будет очень хороший удар. Очевидно, что Рафа будет фаворитом на этом покрытии (грунт. — Прим. «Чемпионата»). Но Новак знает его способности.

Было бы замечательно увидеть, как они снова сразятся в финале «Ролан Гаррос», и оба сыграют хорошо. Я имею ввиду, что за эти годы они провели несколько замечательных матчей на «Ролан Гаррос». Я надеюсь, что мы увидим их в финале в этом году», — сказал Флинк в своём подкасте Court-Side with Bellinson Tennis.