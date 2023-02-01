Стала известна соперница россиянки во втором круге турнира в Лионе

Ясмине Паолини одержала уверенную победу со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. На счету Масаровой один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Паолини один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из шести возможных.