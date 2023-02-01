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2 часа назад

Стала известна соперница россиянки Эрики Андреевой во втором круге турнира в Лионе

Чемпионат.com

Итальянская теннисистка Ясмине Паолини (66-я ракетка мира) обыграла испанку Ребеку Масарову (100-я ракетка мира) на старте хардового турнира WTA-250 в Лионе (Франция).

Стала известна соперница россиянки во втором круге турнира в Лионе
Фото: TwitterTwitter

Ясмине Паолини одержала уверенную победу со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. На счету Масаровой один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Паолини один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из шести возможных.

Во втором круге Паолини встретится с россиянкой Эрикой Андреевой, которая на отказе соотечественницы Анны Блинковой прошла в следующий круг. Турнир продлится до 5 февраля. Его призовой фонд составил € 225 480.

Теннис,Анна Блинкова,
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