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41 минуту назад

«Ролан Гаррос» опубликовал официальный постер турнира этого года

Чемпионат.com

Пресс-служба «Ролан Гаррос» опубликовала официальный постер турнира, который пройдёт в 2023 году.

«Ролан Гаррос» опубликовал официальный постер турнира этого года
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

На картинке девушка с ракеткой стоит на грунтовом корте и смотрит в горизонт. В ночном небе, вместо звёзд, множество теннисных мячей.

Основная сетка Открытого чемпионата Франции-2023 стартует 28 мая. Завершатся соревнования 11 июня.

MAXIME VERDIER/FFT 2023

Действующим победителем французского мэйджора у мужчин является экс-первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль. У женщин победу в 2022 году праздновала нынешний первый номер рейтинга WTA польская теннисистка Ига Свёнтек.

«Ролан Гаррос» — единственный турнир «Большого Шлема» в мировом теннисе, матчи которого проходят на грунтовом покрытии.

Теннис,Рафаэль Надаль,
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