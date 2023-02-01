«Ролан Гаррос» опубликовал официальный постер турнира этого года

Пресс-служба «Ролан Гаррос» опубликовала официальный постер турнира, который пройдёт в 2023 году.

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На картинке девушка с ракеткой стоит на грунтовом корте и смотрит в горизонт. В ночном небе, вместо звёзд, множество теннисных мячей.

Основная сетка Открытого чемпионата Франции-2023 стартует 28 мая. Завершатся соревнования 11 июня.

MAXIME VERDIER/FFT 2023

Действующим победителем французского мэйджора у мужчин является экс-первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль. У женщин победу в 2022 году праздновала нынешний первый номер рейтинга WTA польская теннисистка Ига Свёнтек.