Украинка Свитолина призвала не допускать россиян и белорусов к участию в ОИ-2024

«Олимпийские игры — это самая большая мечта и максимальная привилегия для спортсменов. Это крупнейшая платформа инклюзивности и разнообразия в спорте, привлекающая внимание мира. Помня об этом, мы должны продолжать изоляцию российских и белорусских спортсменов, делая сильный посыл всему миру, что мы едины в санкциях в отношении против России и Белоруссии и что должны быть последствия», — написала Свитолина.