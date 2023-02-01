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24 минуты назад

Свитолина призвала не допускать россиян и белорусов к участию в ОИ-2024

Чемпионат.comиещё 3

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала пост в социальных сетях, в котором призвала не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Украинка Свитолина призвала не допускать россиян и белорусов к участию в ОИ-2024
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Олимпийские игры — это самая большая мечта и максимальная привилегия для спортсменов. Это крупнейшая платформа инклюзивности и разнообразия в спорте, привлекающая внимание мира. Помня об этом, мы должны продолжать изоляцию российских и белорусских спортсменов, делая сильный посыл всему миру, что мы едины в санкциях в отношении против России и Белоруссии и что должны быть последствия», — написала Свитолина.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление, в котором говорится о возможности возвращения российских и белорусских спортсменов. Томас Бах добавил, что отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путём исключения, даже если страны находятся в состоянии конфликта. Украина и ряд других стран заявили о возможном бойкоте Игр в случае положительного решения в отношении российских и белорусских спортсменов.

Теннис,Томас Бах,Элина Свитолина,
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