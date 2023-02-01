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19 часов назад

Калинская проиграла украинке Цуренко во втором круге турнира в Хуахине

Чемпионат.comиещё 3

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла пробиться в третий круг хардового турнира WTA-250 в Хуахине (Таиланд), проиграв украинке Лесе Цуренко — 0:6, 7:6 (7:3), 4:6.

Калинская проиграла украинке Цуренко во втором круге турнира в Хуахине
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты.

Калинская не сделала ни одного эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 14. Цуренко также ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и использовала 11 брейк-пойнтов из 15.

Соперницей украинской теннисистки в четвертьфинале турнира станет победительница противостояния Даяна Ястремская (Украина) — Татьяна Мария (Германия). Их матч состоится завтра, 2 февраля.

Призовой фонд соревнований в Хуахине составляет $259 303. Турнир завершится 5 февраля.

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