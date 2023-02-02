Международная федерация настольного тенниса рассматривает допуск россиян

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) поддерживает рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) и рассматривает варианты возвращения российских спортсменов на международную арену. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ITTF.

"ITTF поддерживает недавнее заявление Международного олимпийского комитета и в настоящее время рассматривает варианты возможного возвращения российских и белорусских игроков, но сроки пока не установлены", - сообщили в пресс-службе организации.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. 25 января 2023 года МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать специальную военную операцию (СВО).