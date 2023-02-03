С Кирьоса сняли обвинения в нападении на свою бывшую девушку

3 февраля Магистратский суд Австралийской столичной территории снял обвинения с теннисиста Ника Кирьоса в нападении на свою бывшую девушку. Об этом сообщает The Age.

Фото: газета.ру газета.ру

27-летний австралиец признался, что в 2021 году толкнул свою бывшую девушку. Судья принял его признание и закрыл дело. Он заявил, что публичность судебного разбирательства, время, прошедшее с момента инцидента, и тот факт, что это был единичный случай, делают наказание излишним.

Отмечается, что судья отклонил ходатайство юристов спортсмена о снятии обвинений из-за проблем с его психическим здоровьем.

На заседание суда теннисист пришел на костылях. В январе он снялся с Australian Open, после чего перенес операцию на колене.

Кирьос занимает 20-ю строчку в рейтинге лучших теннисистов мира и является первой ракеткой Австралии. На его счету семь титулов на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что ATP завершила расследование в адрес немецкого теннисиста Александра Зверева, который был обвинен в домашнем насилии.