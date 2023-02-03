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1 час назад

Президент Немецкой теннисной ассоциации высказался об отстранении российских теннисистов

Чемпионат.com

Президент Немецкой теннисной ассоциации Дитлоф фон Арним высказался об отстранении российских и белорусских теннисистов от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг.

Президент Немецкой теннисной ассоциации высказался об отстранении теннисистов из РФ
Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«Какова моя позиция в отношении российских и белорусских теннисистов, которые не играют на Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг, а также были отстранены от Уимблдона в прошлом году? Моя позиция ясна: мы должны позволить спортсменам из этих стран играть без флага, но не в национальных командах. Поэтому считаю правильным то, что сборные России и Беларуси исключены из Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг», — приводит слова фон Арнима Sportschau.de.

Весной 2022 года Всеанглийский клуб лаун тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун тенниса (LTA) объявили, что российским и белорусским теннисистам запрещено выступать на Уимблдоне и других турнирах в Великобритании из за ситуации на Украине.

Теннис,Билли Джин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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