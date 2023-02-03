Президент Немецкой теннисной ассоциации высказался об отстранении теннисистов из РФ

«Какова моя позиция в отношении российских и белорусских теннисистов, которые не играют на Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг, а также были отстранены от Уимблдона в прошлом году? Моя позиция ясна: мы должны позволить спортсменам из этих стран играть без флага, но не в национальных командах. Поэтому считаю правильным то, что сборные России и Беларуси исключены из Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг», — приводит слова фон Арнима Sportschau.de.