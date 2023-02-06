Украинская теннисистка надеется, что не придется бойкотировать ОИ из-за россиян

«Не думаю, что нейтральный флаг что-то меняет. Вижу много комментариев о том, что спорт должен быть вне политики, но российский спорт — большая часть их политики.



Я надеюсь, Украине не придется бойкотировать Олимпиаду, потому что это было бы неправильным сигналом. Я ничего не имею против конкретных спортсменов. Но как еще мы можем остановить то, что сейчас происходит», — передает слова Свитолиной «Би-Би-Си».