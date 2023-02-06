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1 час назад

Украинская теннисистка надеется, что ее стране не придется бойкотировать ОИ из-за россиян

Газета.Ruиещё 2

Бывшая третья ракетка мира украинка Элина Свитолина считает, что нейтральный флаг для российских и белорусских спортсменов в случае допуска на Олимпийские игры ничего не поменяет.

Украинская теннисистка надеется, что не придется бойкотировать ОИ из-за россиян
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Не думаю, что нейтральный флаг что-то меняет. Вижу много комментариев о том, что спорт должен быть вне политики, но российский спорт — большая часть их политики.

Я надеюсь, Украине не придется бойкотировать Олимпиаду, потому что это было бы неправильным сигналом. Я ничего не имею против конкретных спортсменов. Но как еще мы можем остановить то, что сейчас происходит», — передает слова Свитолиной «Би-Би-Си».

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Теннис,Элина Свитолина,
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