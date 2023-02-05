Циципас: Кирьос разрушил наши отношения

«Кирьос сам разрушил наши отношения. Я ничего не делал. На Уимблдоне 2022 года я только пытался соревноваться, в то время как Ник играл клоуна. Его настроение зависит от того, каким он просыпается каждый день», — приводит слова Циципаса журналист Луиджи Гатто.