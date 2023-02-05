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3 часа назад

Циципас: Кирьос разрушил нашии отношения. На Уимблдоне Ник играл клоуна

Чемпионат.com

Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о взаимоотношениях с австралийцем Ником Кирьосом.

Циципас: Кирьос разрушил наши отношения
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Кирьос сам разрушил наши отношения. Я ничего не делал. На Уимблдоне 2022 года я только пытался соревноваться, в то время как Ник играл клоуна. Его настроение зависит от того, каким он просыпается каждый день», — приводит слова Циципаса журналист Луиджи Гатто.

Напомним, Кирьос одолел Циципаса на Уимблдоне в четырёх сетах со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:3, 7:6 (9:7). Проиграв второй сет, Циципас выбил мяч на трибуны, а Кирьос призвал дисквалифицировать своего соперника. После этого спортсмены неоднократно высказывались о том, что не очень любят общаться друг с другом.

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