Российский теннисист поднялся на 18 позиций в рейтинге ATP

Ассоциация профессиональных теннисистов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

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Российский теннисист Роман Сафиуллин поднялся на 18 позиций: с 100-го на 82-е место. Это случилось благодаря его победе на турнире в немецком Кобленце.

Лучшим по-прежнему остается Новак Джокович (7070 очков). Серб в январе 2022 года стал победителем Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) и добавил в свою копилку 2000 баллов. 29 января Джокович одолел Стефаноса Циципаса в финале со счетом 6:3, 7:6, 7:6 и в десятый раз в своей карьере стал чемпионом турнира.

Джокович сместил с первой строчки рейтинга испанца Карлоса Алькараса (6730 очков). Он не принимал участие в Australian Open.

Тройку лидеров замкнул Стефанос Циципас (6195 очков).

Пятым и лучшим среди россиян остался Андрей Рублев (4200 очков). Ему удалось дойти до четвертьфинала Australian Open, где он уступил новоиспеченному чемпиону.

Даниил Медведев на 12-м месте. Следом за ним расположился Карен Хачанов. На Australian Open он стал лучшим из россиян, пробившись в полуфинал. Аслан Карацев опустился на три позиции и стал 98-м.