Украинская теннисистка надеется, что не придется бойкотировать ОИ из-за россиян

Бывшая третья ракета мира из Украины Элина Свитолина заявила, что требование выступать под нейтральным флагом для российских и белорусских спортсменов в случае их допуска на Олимпийские игры ничего не поменяет. Об этом сообщает «Газета.Ru».

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По словам Свитолиной, несмотря на заявления о том, что спорт должен быть вне политики, для России спорт — «большая часть политики». Она выразила надежду, что Украине не придется бойкотировать Олимпиаду, поскольку это стало бы «неправильным сигналом».

«Ничего не имею против конкретных спортсменов. Но как еще мы можем остановить то, что сейчас происходит», — сказала она.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отстранить россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях.