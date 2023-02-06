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35 минут назад

Украинская теннисистка надеется, что не придется бойкотировать ОИ из-за россиян

Никита Бородкин

Бывшая третья ракета мира из Украины Элина Свитолина заявила, что требование выступать под нейтральным флагом для российских и белорусских спортсменов в случае их допуска на Олимпийские игры ничего не поменяет. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Украинская теннисистка надеется, что не придется бойкотировать ОИ из-за россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Свитолиной, несмотря на заявления о том, что спорт должен быть вне политики, для России спорт — «большая часть политики». Она выразила надежду, что Украине не придется бойкотировать Олимпиаду, поскольку это стало бы «неправильным сигналом».

«Ничего не имею против конкретных спортсменов. Но как еще мы можем остановить то, что сейчас происходит», — сказала она.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отстранить россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях.

В январе 2023 года МОК заявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Теннис,Элина Свитолина,
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