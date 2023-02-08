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23 минуты назад

Третья ракетка мира Онс Жабер пропустит турниры в Дохе и Дубае из-за операции

Чемпионат.comиещё 1

Третья ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер объявила, что не сыграет на турнирах WTA-500 в Дохе (Катар) и WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Спортсменке предстоит операция.

Третья ракетка мира Онс Жабер пропустит турниры в Дохе и Дубае
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Для того чтобы позаботиться о моём состоянии здоровья, моя медицинская команда решила, что мне нужно сделать небольшую операцию, чтобы я могла вернуться на корты и хорошо выступать. Мне придётся сняться с турниров в Дохе и Дубае, и это разбивает мне сердце. Я хотела бы извиниться перед всеми поклонниками на Ближнем Востоке, которые ждали нашей встречи. Обещаю, я вернусь к вам сильной и здоровой», — написала Жабер на своей странице в социальной сети.

Турнир WTA-500 в Дохе пройдёт с 13 по 18 февраля. «Мастерс» в Дубае – с 19 по 25 февраля.

Теннис,Онс Жабер,
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