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36 минут назад

Бублик разбил три ракетки после поражения

Елена Прошина

Казахстанский теннисист Александр Бублик выбыл из турнира ATP в Монпелье в первом круге, проиграв французу Грегуару Барреру. Об этом сообщает «Чемпионат».

Матч завершился со счетом 4:6, 7:6 (14:12), 6:7 (3:7). Он продлился 2 часа 30 минут. На счету Бублика за все время игры оказалось 19 подач навылет, 14 двойных ошибок и один брейк-пойнт из трех. Баррер сделал пять эйсов, четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

На фоне напряженной борьбы казахстанский теннисист разбил три своих ракетки в конце третьего сета.

Бублик является 50-й ракеткой мира, а его соперник 75-й. Годом ранее казахстанский теннисист стал победителем турнира в Монпелье в категории ATP-250. Таким образом в 2023 году ему не удалось отстоять свой титул.

Поражение Барреру стало для Бублика девятым подряд. Последний раз он выиграл матч в октябре 2022 года.

Теннис,Видео,Александр Бублик,
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