Рыбакина обыграла Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В матче второго круга чемпионка Уимблдона 2022 года обыграла бывшую первую ракетку мира из Чехии Каролину Плишкову . Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. Рыбакина трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. Плишкова сделала восемь эйсов, допустила пять двойных ошибок и не реализовала два брейк-пойнта.