Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+18° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
1 час назад

Рыбакина обыграла Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

Betassistиещё 1

Представительница Казахстана продолжает впечатлять.

Рыбакина обыграла Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби
Фото: Championat.comChampionat.com

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В матче второго круга чемпионка Уимблдона 2022 года обыграла бывшую первую ракетку мира из Чехии Каролину Плишкову. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. Рыбакина трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. Плишкова сделала восемь эйсов, допустила пять двойных ошибок и не реализовала два брейк-пойнта.

Следующей соперницей Рыбакиной станет победитель матча Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Юлия Путинцева (Казахстан).

Призовой фонд турнира превышает $ 780 тысяч.

Теннис,Елена Рыбакина,Беатрис Хаддад-майя,Каролина Плишкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители