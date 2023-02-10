В НОК Украины не понимают, почему их теннисисты играют с россиянами

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт недоволен тем фактом, что теннисисты играют с россиянами, которые выступают в статусе нейтральных спортсменов.
«В Австралии наша спортсменка играет с теннисисткой из РФ под нейтральным флагом. Здороваются они, не здороваются. Я считаю, что нужно было выступить с бойкотом, показать свою позицию, что мы, украинцы, отстаиваем свою независимость и не играть с этой
Я сегодня спросил федерацию, хотел задать вопрос: или эта федерация работает и борется, или скажите публично, что вы поддерживаете агрессию. Поэтому мне очень хочется, чтобы сейчас таких случаев не было», — цитирует Гутцайта ua.tribuna.com.
В первом круге Australian Open россиянка Камилла Рахимова уступила украинке Катерине Байндль. На матче появились российские флаги, после встречи их запретили на турнире.