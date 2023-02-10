В НОК Украины не понимают, почему их теннисисты играют с россиянами

«В Австралии наша спортсменка играет с теннисисткой из РФ под нейтральным флагом. Здороваются они, не здороваются. Я считаю, что нужно было выступить с бойкотом, показать свою позицию, что мы, украинцы, отстаиваем свою независимость и не играть с этой