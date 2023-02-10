Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+17° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
41 минуту назад

В НОК Украины не понимают, почему их теннисисты играют с россиянами

Betassist

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт недоволен тем фактом, что теннисисты играют с россиянами, которые выступают в статусе нейтральных спортсменов.

В НОК Украины не понимают, почему их теннисисты играют с россиянами
Фото: betassist.rubetassist.ru

«В Австралии наша спортсменка играет с теннисисткой из РФ под нейтральным флагом. Здороваются они, не здороваются. Я считаю, что нужно было выступить с бойкотом, показать свою позицию, что мы, украинцы, отстаиваем свою независимость и не играть с этой

Я сегодня спросил федерацию, хотел задать вопрос: или эта федерация работает и борется, или скажите публично, что вы поддерживаете агрессию. Поэтому мне очень хочется, чтобы сейчас таких случаев не было», — цитирует Гутцайта ua.tribuna.com.

В первом круге Australian Open россиянка Камилла Рахимова уступила украинке Катерине Байндль. На матче появились российские флаги, после встречи их запретили на турнире.

Теннис,Катерина Байндль,Вадим Гутцайт,Камилла Рахимова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители