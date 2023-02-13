Самсонова рассказала о мечте стать первой ракеткой мира

"Я рада [попаданию в топ-15], все мы играем еще и за тем, чтобы оказаться наверху [рейтинга], - сказала Самсонова. - Надеюсь, однажды я возглавлю рейтинг, но пока - шаг за шагом. Пока моя цель - попасть в первую десятку".