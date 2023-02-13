Самсонова рассказала о мечте стать первой ракеткой мира

Россиянка Людмила Самсонова мечтает однажды возглавить рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), но ее ближайшая цель - попадание в топ-10. Комментарий теннисистки в понедельник ТАСС предоставила пресс-служба WTA.
Самсонова поднялась с 19-го на 15-е место в рейтинге, обновленная версия которого опубликована в понедельник. На прошедшей неделе Самсонова дошла до финала турнира в Абу-Даби, где проиграла Белинде Бенчич из Швейцарии со счетом 6:1, 6:7 (8:10), 4:6.
"Я рада [попаданию в топ-15], все мы играем еще и за тем, чтобы оказаться наверху [рейтинга], - сказала Самсонова. - Надеюсь, однажды я возглавлю рейтинг, но пока - шаг за шагом. Пока моя цель - попасть в первую десятку".
Самсоновой 24 года. Спортсменка выиграла четыре турнира под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021) и Открытого чемпионата США (2022). В составе сборной России Самсонова в 2021 году выиграла Кубок Билли Джин Кинг.