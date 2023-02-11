Российская теннисистка Потапова вышла в финал турнира в Линце

Российская теннисистка Анастасия Потапова сыграет в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящего в австрийском Линце.

В полуфинале россиянка, которая занимает 44-е место в рейтинге WTA, одержала победу над 89-й ракеткой в мире Маркетой Вондроушовой из Чехии — 6:1, 6:7 (4:7), 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. Потапова совершила одну подачу навылет, сделала три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15. Вондроушова записала на свой счет два эйса, две двойные ошибки и три брейк-пойнта из восьми.

Соперницей Потаповой по финалу турнира в Линце станет победительница матча Мария Саккари (Греция) — Петра Мартич (Хорватия).

21-летняя россиянка является победительницей четырех турниров WTA — она трижды выигрывала в парном разряде и один раз в одиночном. Кроме того, она была первой ракеткой мира в рейтинге Международной теннисной федерации (ITF) среди юниоров и побеждала на юниорском Уимблдоне в 2016 году.