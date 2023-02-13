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28 минут назад

Циципас: я уже нашёл греческий ресторан, где смогу отметить победу в Роттердаме

Чемпионат.comиещё 2

Греческий теннисист Стефанос Циципас оценил свои шансы успешно выступить на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

Циципас: я уже нашёл греческий ресторан, где смогу отметить победу в Роттердаме
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я плохо разбираюсь в названиях улиц города, но мне нравится всё, что может предложить Роттердам. Надеюсь, на этот раз я тоже останусь здесь до последнего матча. В любом случае я уже нашёл хороший греческий ресторан, чтобы отметить победу должным образом (улыбается).

Единственное, по чему я здесь немного скучаю, так это по солнцу. Этот фактор наверняка сделал бы турнир ещё приятнее. Возможно, этот турнир следует провести несколькими месяцами позже в этом году, просто матчи летом были бы прекрасны. Это было бы идеально!» — приводит слова Стефаноса Циципаса пресс-служба турнира в Роттердаме.

На соревнованиях в Роттердаме также выступят Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Хольгер Руне, Александр Зверев, Аслан Карацев, Григор Димитров.

Полная сетка турнира доступна на «Чемпионате».

Теннис,Хольгер Руне,Аслан Карацев,Даниил Медведев,Григор Димитров,Андрей Рублев,Александр Зверев,
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