Циципас: я уже нашёл греческий ресторан, где смогу отметить победу в Роттердаме

Единственное, по чему я здесь немного скучаю, так это по солнцу. Этот фактор наверняка сделал бы турнир ещё приятнее. Возможно, этот турнир следует провести несколькими месяцами позже в этом году, просто матчи летом были бы прекрасны. Это было бы идеально!» — приводит слова Стефаноса Циципаса пресс-служба турнира в Роттердаме.