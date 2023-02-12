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29 минут назад

Анастасия Потапова завоевала второй титул WTA в одиночном разряде

Чемпионат.comиещё 2

Российская теннисистка Анастасия Потапова стала победителем турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия). В финале турнира россиянка встречалась с хорватской теннисисткой Петрой Мартич.

Анастасия Потапова завоевала второй титул WTA в одиночном разряде
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Матч завершился уверенной победой Потаповой в двух сетах со счётом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась всего один час и 17 минут.

Потапова, занимающая 44-е место в рейтинге WTA, совершила четыре эйса, допустила две ошибки на подаче и реализовала четыре из восьми заработанных брейк-пойнтов. На счету Мартич (34-е место в рейтинге) три эйса, две двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Этот титул стал вторым для россиянки в одиночном разряде. Победа позволит Анастасии подняться в обновлённом рейтинге на 31-ю позицию, что станет лучшим результатом в карьере 21-летней спортсменки.

Теннис,Петра Мартич,Анастасия Потапова,
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