Самсонова проиграла Бенчич в финале турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла швейцарке Белинде Бенчич в финале турнира WTA-500 в ОАЭ. Об итоге матча сообщает «Чемпионат».

Фото: пресс-служба WTA пресс-служба WTA

Счёт поединка 6:1, 6:7 (8:10), 4:6 в пользу Бенчич. Россиянка выполнила 10 подач навылет, не допустила ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

Во второй партии Самсонова вела со счётом 6:4 и 8:7 на тай-брейке, но не смогла реализовать матчболы и уступила.

Соревнования в Абу-Даби имели призовой фонд в 780 тысяч долларов и проходили с 6 по 12 февраля.

Самсонова – 19-я ракетка мира, Бенчич – 9-я.