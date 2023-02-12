Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
18 минут назад

Самсонова проиграла Бенчич в финале турнира в Абу-Даби

Майк Габриелян

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла швейцарке Белинде Бенчич в финале турнира WTA-500 в ОАЭ. Об итоге матча сообщает «Чемпионат».

Самсонова проиграла Бенчич в финале турнира в Абу-Даби
Фото:  пресс-служба WTA пресс-служба WTA

Счёт поединка 6:1, 6:7 (8:10), 4:6 в пользу Бенчич. Россиянка выполнила 10 подач навылет, не допустила ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

Во второй партии Самсонова вела со счётом 6:4 и 8:7 на тай-брейке, но не смогла реализовать матчболы и уступила.

Соревнования в Абу-Даби имели призовой фонд в 780 тысяч долларов и проходили с 6 по 12 февраля.

Самсонова – 19-я ракетка мира, Бенчич – 9-я.

Ранее эксперты рассказали, как на теннисе зарабатывают миллиарды.

Теннис,Людмила Самсонова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители