Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+13° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
58 минут назад

Аслан Карацев в двух сетах проиграл Григору Димитрову в первом круге турнира в Роттердаме

Чемпионат.comиещё 1

98-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться во второй круг турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который продлится до 19-го февраля.

Карацев проиграл Димитрову в первом круге турнира в Роттердаме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В матче первого круга квалифаер Карацев со счётом 1:6, 3:6 проиграл 28-й ракетке мира болгарину Григору Димитрову. Встреча продлилась 59 минут. Карацев один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Димитрова семь эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Следующим соперником Димитрова в розыгрыше станет победитель матча Хуберт Хуркач (Польша, 5) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Призовой фонд соревнований в Роттердаме составил € 2 074 505. Его действующим чемпионом является канадец Феликс Оже-Альяссим.

Теннис,Хуберт Хуркач,Аслан Карацев,Роберто Баутиста-агут,Григор Димитров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители