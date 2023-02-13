Карацев проиграл Димитрову в первом круге турнира в Роттердаме

98-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться во второй круг турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который продлится до 19-го февраля.

В матче первого круга квалифаер Карацев со счётом 1:6, 3:6 проиграл 28-й ракетке мира болгарину Григору Димитрову. Встреча продлилась 59 минут. Карацев один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Димитрова семь эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.