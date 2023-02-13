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9 минут назад

Виктория Азаренко одержала разгромную победу на старте турнира в Дохе

Чемпионат.com

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Дохе (Катар), который продлится до 18 февраля.

Азаренко одержала разгромную победу на старте турнира в Дохе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В матче первого круга Азаренко (WC) со счётом 6:1, 6:1 обыграла представительницу Туниса Ипек Оз (WC, 196-й номер рейтинга). Встреча продлилась 1 час 7 минут. Азаренко ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Оз ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В следующем раунде Азаренко сразится с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария, 7) — квалифаер.

Турнир в Дохе пройдёт с 13 по 18 февраля. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

Теннис,Белинда Бенчич,Виктория Азаренко,
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