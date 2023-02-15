Чесноков: Давидович-Фокина оказывал чудовищное давление на Медведева

"Сначала был один Давидович-Фокина, потом - другой. Он оказывал чудовищное давление на Медведева, но вдруг начал делать много невынужденных ошибок. Мне кажется, что ключевым стал момент, когда во второй партии при счете 1:1 испанец подал двойную на брейк-поинте, после он посыпался. По матчу не чувствовалось, что Медведев выиграл сам, мне показалось, что очень много невынужденных ошибок за второй и третий сет сделал его соперник, хотя забить в игре против Медведева на вылет очень сложно, потому что Даня достает невероятные мячи", - сказал Чесноков.