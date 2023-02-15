Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
18 минут назад

Чесноков: теннисист Давидович-Фокина оказывал чудовищное давление на Медведева

ТАССиещё 1

Испанец Алехандро Давидович-Фокина оказывал сильное давление на россиянина Даниила Медведева в начале матче первого круга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме, но потом стал много ошибаться. Такое мнение ТАСС в среду высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Чесноков: Давидович-Фокина оказывал чудовищное давление на Медведева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сначала был один Давидович-Фокина, потом - другой. Он оказывал чудовищное давление на Медведева, но вдруг начал делать много невынужденных ошибок. Мне кажется, что ключевым стал момент, когда во второй партии при счете 1:1 испанец подал двойную на брейк-поинте, после он посыпался. По матчу не чувствовалось, что Медведев выиграл сам, мне показалось, что очень много невынужденных ошибок за второй и третий сет сделал его соперник, хотя забить в игре против Медведева на вылет очень сложно, потому что Даня достает невероятные мячи", - сказал Чесноков.

"Медведев за матч пять раз отдал свою подачу, это очень много. В первом сете он больше подач выиграл на приеме, чем на подаче. В любом случае он молодец, что выиграл. Думаю, во втором круге будет чуть полегче", - добавил собеседник агентства.

В ночь на среду Медведев победил испанца со счетом 4:6, 6:2, 6:2. Во втором круге россиянин сыграет с победителем матча между французом Кентеном Алисом и нидерландцем Ботиком ван де Зандсхюлпом.

Теннис,Даниил Медведев,Андрей Чесноков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители