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1 час назад

Дарья Касаткина рассказала, откуда она берёт мотивацию

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Российская теннисистка Дарья Касаткина (восьмая ракетка мира) рассказала, откуда она черпает мотивацию.

Касаткина рассказала, откуда она берёт мотивацию
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«В этом смысле я должна поблагодарить, например, Анетт Контавейт. Мы друзья, так что могу это сказать. В прошлом году она была второй ракеткой мира. И это здорово меня подстёгивает. Я тоже хотела чего-то подобного. Я думала: «А ведь это не так уж и далеко!» Одно дело, когда ты юниор, видишь на вершине Анжелику Кербер, Симону Халеп, Серену Уильямс. Думаешь: они слишком далеко, они слишком хороши. Но когда видишь, как игроки, с которыми ты рос вместе, сражался плечом к плечу и даже побеждал их, берут крупные титулы и хорошо стоят в рейтинге, то думаешь: а ведь это не так уж и далеко, может, и я смогу сделать это. Вот как это работает», — приводит слова Касаткиной Roland Garros.

Теннис,Анетт Контавейт,Дарья Касаткина,Анжелика Кербер,Серена Уильямс,
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