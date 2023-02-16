Касаткина рассказала, откуда она берёт мотивацию

«В этом смысле я должна поблагодарить, например, Анетт Контавейт. Мы друзья, так что могу это сказать. В прошлом году она была второй ракеткой мира. И это здорово меня подстёгивает. Я тоже хотела чего-то подобного. Я думала: «А ведь это не так уж и далеко!» Одно дело, когда ты юниор, видишь на вершине Анжелику Кербер, Симону Халеп, Серену Уильямс. Думаешь: они слишком далеко, они слишком хороши. Но когда видишь, как игроки, с которыми ты рос вместе, сражался плечом к плечу и даже побеждал их, берут крупные титулы и хорошо стоят в рейтинге, то думаешь: а ведь это не так уж и далеко, может, и я смогу сделать это. Вот как это работает», — приводит слова Касаткиной Roland Garros.