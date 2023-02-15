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1 час назад

Чесноков считает, что матч с теннисистом Де Минауром будет очень сложным для Рублева

ТАСС

Австралийский теннисист Алекс Де Минаур может творить невероятные чудеса в матчах против лучших игроков мира, поэтому встреча с ним в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме будет очень сложной для россиянина Андрея Рублева. Такое мнение ТАСС в среду высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Чесноков считает, что матч с теннисистом Де Минауром будет сложным для Рублева
Фото: Сайт АТРСайт АТР

"Рублеву достался очень сложный соперник для первого круга. Де Минаур, понимая, что будет играть против топ-игрока, будет творить невероятные чудеса. Рублев будет гонять его по девяткам, вправо и влево бить плоские удары, а австралиец будет все догонять. Будет очень сложно", - сказал Чесноков.

Матч между Рублевым и Де Минауром пройдет в среду. Россиянин посеян на турнире в Роттердаме под вторым номером, австралиец не получил номера посева.

Ранее Рублев и Де Минаур встречались на турнирах под эгидой ATP три раза, дважды победа оставалась за австралийцем, причем оба раза - на кортах с покрытием "хард". Последний на сегодняшний день матч между теннисистами остался за Рублевым - он обыграл Де Минаура на турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло в 2022 году, он проводится на грунтовом покрытии. Соревнования в Роттердаме проводятся на покрытии "хард", Рублев выигрывал их в 2021 году.

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