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45 минут назад

Дарья Касаткина оценила проведение турниров на Ближнем Востоке в связке

Чемпионат.com

Российская теннисистка Дарья Касаткина (восьмая ракетка мира) заявила, что проведение турниров на Ближнем Востоке одним блоком очень удобно для спортсменов. В феврале в ближневосточном регионе последовательно пройдут сразу три турнира: в Абу-Даби, Дохе и Дубае.

Дарья Касаткина оценила проведение турниров на Ближнем Востоке в связке
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Это потрясающе. Особенно по сравнению с концом прошлого сезона, когда был отрезок Токио, Острава, Сан-Диего, Гвадалахара, а потом, если попадаешь на Итоговый турнир, то Форт-Уэрт. Так что это безумие. Я знаю, что на календарь влияет много обстоятельств, но, честно говоря, это безумие, очень трудно получать удовольствие от игры, получать удовольствие от своей работы, когда вы просто истощены.

Перелёты, плюс смена часовых поясов, плюс поездка в Гвадалахару, я, честно говоря, сходила с ума из-за смены высоты. Это тяжело. Так что, конечно, лучше, когда у нас есть блок турниров в одной стране или регионе», — сказала Касаткина в интервью Arab News.

Теннис,Дарья Касаткина,
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