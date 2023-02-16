Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
37 минут назад

Даниил Медведев без проблем вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Чемпионат.comиещё 2

Российский теннисист Даниил Медведев (11-я ракетка мира) переиграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа во втором круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Встреча проходила на центральном корте «Ахой Роттердам» на хардовом покрытии.

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Даниил Медведев одержал победу со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. Медведев выполнил шесть подач навылет, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 15. На счету Ботика ван де Зандсхулпа ни одного эйса, пять двойных ошибок и ноль реализованных брейк-пойнт из шести.

В четвертьфинале Даниил Медведев встретится с действующим победителем турнира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Призовой фонд турнира составил € 2 074 505.

Теннис,Даниил Медведев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители