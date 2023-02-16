Карлос Алькарас победил в своём первом матче после длительного отсутствия

Испанский теннисист Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) победил серба Ласло Джере (57-я ракетка мира) и вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250, который проходит в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Карлос Алькарас одержал победу со счётом 6:2, 4:6, 6:2. Продолжительность встречи составила ровно 2 часа. Алькарас выполнил четыре эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре из 12 заработанных брейк-пойнтов. На счету Джере шесть эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи возможных.

В четвертьфинале Алькарас сыграет с другим сербом – Душаном Лайовичем. Тот обыграл аргентинца Камило Уго Карабельи со счётом 6:3 6:1.