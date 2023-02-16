Карлос Алькарас эмоционально высказался о первой победе в году

«Это прекрасное чувство — снова побеждать. Для меня это было долгое время без соревнований, без матчей, я восстанавливался. Наконец-то я одержал свою первую победу в 2023 году.



Я действительно счастлив [в Буэнос-Айресе]. Я не ожидал увидеть столько фанатов. Такая великолепная атмосфера. Я просто хочу сказать спасибо всем болельщикам здесь, в Буэнос-Айресе, за теплый приёмы, который я получил в первом матче, надеюсь продолжать побеждать с такой энергией», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.