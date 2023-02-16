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46 минут назад

Кудерметова обыграла американку Гауфф и вышла в полуфинал турнира в Дохе

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Россиянка добыла победу за два часа.

Кудерметова обыграла Гауфф и вышла в полуфинал турнира в Дохе
Фото: Championat.comChampionat.com

Россиянка Вероника Кудерметова обыграла представительницу США Кори Гауфф в четвертьфинале теннисного турнира в Дохе (Катар).

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут и завершилась победой российской спортсменки в трёх сетах со счётом 6:2, 3:6, 6:1.

Кудерметова дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь из 13 брейк-поинтов. Гауфф выполнила шесть эйсов, совершила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейка из восьми.

В полуфинальной встрече Кудерметова сыграет с первым номером мирового рейтинга, польской теннисисткой Игой Швентек.

Швентек вышла в полуфинал после того, как её соперница, швейцарка Белинда Бенчич снялась с соревнований.

Матч Кудерметова – Швентек состоится 17 февраля.

Теннис,Вероника Кудерметова,Белинда Бенчич,
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