Кудерметова обыграла Гауфф и вышла в полуфинал турнира в Дохе

Россиянка добыла победу за два часа.

Фото: Championat.com Championat.com

Россиянка Вероника Кудерметова обыграла представительницу США Кори Гауфф в четвертьфинале теннисного турнира в Дохе (Катар).

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут и завершилась победой российской спортсменки в трёх сетах со счётом 6:2, 3:6, 6:1.

Кудерметова дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь из 13 брейк-поинтов. Гауфф выполнила шесть эйсов, совершила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейка из восьми.

В полуфинальной встрече Кудерметова сыграет с первым номером мирового рейтинга, польской теннисисткой Игой Швентек.

Швентек вышла в полуфинал после того, как её соперница, швейцарка Белинда Бенчич снялась с соревнований.