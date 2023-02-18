Касаткина прекратила сотрудничество с тренером Мартинесом

Первая ракетка России Дарья Касаткина перестала тренироваться под руководством Карлоса Мартинеса, сообщила теннисистка на YouTube-канале своей подруги Натальи Забияко.

Фото: sportsdaily.ru sportsdaily.ru

«Конечно, было страшно заканчивать такие долгие рабочие отношения с тренером. Это сложно, мы работали почти четыре года», — сказала Касаткина в интервью для YouTube-канала фигуристки Натальи Забияко.

Также стало известно, что у спортсменки появился новый тренер, под руководством которого она уже начала занятия. Его имя не разглашается.