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1 час назад

Касаткина прекратила сотрудничество с тренером Мартинесом

Спорт день за днемиещё 2

Первая ракетка России Дарья Касаткина перестала тренироваться под руководством Карлоса Мартинеса, сообщила теннисистка на YouTube-канале своей подруги Натальи Забияко.

Касаткина прекратила сотрудничество с тренером Мартинесом
Фото: sportsdaily.rusportsdaily.ru

«Конечно, было страшно заканчивать такие долгие рабочие отношения с тренером. Это сложно, мы работали почти четыре года», — сказала Касаткина в интервью для YouTube-канала фигуристки Натальи Забияко.

Также стало известно, что у спортсменки появился новый тренер, под руководством которого она уже начала занятия. Его имя не разглашается.

Под его руководством в прошлом году она поднялась на 9 место в рейтинге WTA – высшее достижение в ее карьере.

Теннис,Наталья Забияко,Дарья Касаткина,
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