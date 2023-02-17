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29 минут назад

Кудерметова разгромно проиграла Швёнтек в полуфинале турнира в Дохе

Матч ТВ

Россиянка Вероника Кудерметова не сумела на равных побороться с первой ракеткой мира Игой Швёнтек в полуфинале турнира WTA в Дохе.

Кудерметова разгромно проиграла Швёнтек в полуфинале турнира в Дохе
Фото: ТАССТАСС

Польская теннисистка была сильнее в двух сетах и уступила Кудерметовой лишь один гейм за всю игру. Матч продолжался 57 минут.

В финале турнира Швёнтек сыграет с американкой Джессикой Пегулой, получившей второй номер посева.

WTA 500. Qatar TotalEnergies Open. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд — 780 637 долларов

Полуфинал

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Вероника Кудерметова (Россия, 8) — 6:0, 6:1

Теннис,Вероника Кудерметова,
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