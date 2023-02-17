Кудерметова разгромно проиграла Швёнтек в полуфинале турнира в Дохе

Россиянка Вероника Кудерметова не сумела на равных побороться с первой ракеткой мира Игой Швёнтек в полуфинале турнира WTA в Дохе.
Польская теннисистка была сильнее в двух сетах и уступила Кудерметовой лишь один гейм за всю игру. Матч продолжался 57 минут.
В финале турнира Швёнтек сыграет с американкой Джессикой Пегулой, получившей второй номер посева.
WTA 500. Qatar TotalEnergies Open. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд — 780 637 долларов
Полуфинал
Ига Швёнтек (Польша, 1) — Вероника Кудерметова (Россия, 8) — 6:0, 6:1