Тарпищев заявил, что в теннисе больше всего уважают российских спортсменов

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что в теннисе к российским спортсменам относятся с большим уважением, чем во всех других видах спорта, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по отстранению россиян от соревнований.

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"Теннис как вид спорта лучше всех показал свое уважение к спортсменам. Мы участвует и играем везде, кроме командных соревнований.

Организаторам в Великобритании больше не простят нарушения договора. Теннисные организации ATP и WTA на стороне наших ребят", — приводит слова Тарпищева Sport24.

Газета Daily Mail ранее написала, что в том случае, если Британская ассоциация лаун-тенниса (LTA) снова не допустит к турнирам теннисистов из России и Белоруссии, у нее отберут право на проведение соревнований на территории Великобритании.

В 2022 году организаторы Уимблдона приняли решение не допускать теннисистов из России и Белоруссии до участия в турнире, что привело к санкциям со стороны Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA): Уимблдон лишился рейтинговых очков.