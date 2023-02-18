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1 час назад

Тарпищев заявил, что в теннисе больше всего уважают российских спортсменов

Газета.Ru

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что в теннисе к российским спортсменам относятся с большим уважением, чем во всех других видах спорта, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по отстранению россиян от соревнований.

Тарпищев заявил, что в теннисе больше всего уважают российских спортсменов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Теннис как вид спорта лучше всех показал свое уважение к спортсменам. Мы участвует и играем везде, кроме командных соревнований.

Организаторам в Великобритании больше не простят нарушения договора. Теннисные организации ATP и WTA на стороне наших ребят", — приводит слова Тарпищева Sport24.

Газета Daily Mail ранее написала, что в том случае, если Британская ассоциация лаун-тенниса (LTA) снова не допустит к турнирам теннисистов из России и Белоруссии, у нее отберут право на проведение соревнований на территории Великобритании.

В 2022 году организаторы Уимблдона приняли решение не допускать теннисистов из России и Белоруссии до участия в турнире, что привело к санкциям со стороны Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA): Уимблдон лишился рейтинговых очков.

Ранее стало известно, что первые матчи "Пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Кубка России "Локомотив" — "Спартак" и ЦСКА — "Краснодар" могут быть перенесены из-за холодной погоды.

Теннис,Шамиль Тарпищев,Спартак,
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