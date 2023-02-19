Самсонова одержала волевую победу над Бадосой и вышла во 2-й круг Дубая

Российская теннисистка Людмила Самсонова (15-й номер мирового рейтинга) переиграла представительницу Испании Паулу Бадоса (20-я ракетка мира) на турнире категории WTA-1000 в Дубае. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Самсонова оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:4. Россиянка выполнила 12 подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Бадосы четыре эйса, две ошибки на подаче и два реализованных брейк-пойнта из 11.