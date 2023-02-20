Медведев вернулся в первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов

Россиянин Даниил Медведев поднялся с 11-го на 8-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

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Медведев вернулся в первую десятку мирового рейтинга, место в которой потерял три недели назад. В 2022 году россиянин 16 недель возглавлял рейтинг ATP. В воскресенье он обыграл итальянца Янника Синнера (5:7, 6:2, 6:2) и стал победителем турнира категории ATP 500 в нидерландском Роттердаме, который проводится на покрытии "хард". Завоеванный титул стал для Медведева 16-м в карьере, по этому показателю он вышел на третье место среди российских игроков, обойдя Марата Сафина (15 титулов). Первое место занимает Евгений Кафельников (26), второе - Николай Давыденко (21).

Первой ракеткой России остается Андрей Рублев, который сохранил за собой 5-е место, Карен Хачанов переместился с 13-й на 14-ю позицию. Роман Сафиуллин потерял 14 позиций и теперь занимает 97-е место. Первую сотню рейтинга покинул Аслан Карацев - он опустился на три позиции и расположился на 101-м месте. В топ-100 рейтинга Карацев попал 22 февраля 2021 года и до сегодняшнего дня не опускался ниже.