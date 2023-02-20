Чесноков: Медведев может стать самым титулованным российским теннисистом

«Медведев сейчас играет здорово, его очень сложно победить. На турнире в Роттердаме он показал, что заслуживает места, если не в топ-2 мирового рейтинга, то в топ-4 точно. То, что он обошел Сафина, это здорово. Медведеву сейчас 27, он в самом расцвете сил, ему еще играть и играть. Посмотрите на Новака Джоковича, он в 35 выигрывает турниры „Большого шлема“ и находится на первом месте в мире. Конечно, я не могу точно утверждать, что он обязательно побьет все рекорды наших гениальных игроков, но потенциально, если не будет травм, он может стать самым титулованным теннисистом среди россиян», — приводит слова Чеснокова ТАСС.