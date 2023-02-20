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1 час назад

Чесноков считает, что Медведев может стать самым титулованным российским теннисистом

Чемпионат.com

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о победе Даниила Медведева на турнире АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды). Благодаря этому титулу Медведев опередил Марата Сафина (15) по количеству трофеев, завоёванных на уровне ATP. Лучшим среди россиян является Евгений Кафельников (26), вторым идёт Николай Давыденко (21).

Чесноков: Медведев может стать самым титулованным российским теннисистом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Медведев сейчас играет здорово, его очень сложно победить. На турнире в Роттердаме он показал, что заслуживает места, если не в топ-2 мирового рейтинга, то в топ-4 точно. То, что он обошел Сафина, это здорово. Медведеву сейчас 27, он в самом расцвете сил, ему еще играть и играть. Посмотрите на Новака Джоковича, он в 35 выигрывает турниры „Большого шлема“ и находится на первом месте в мире. Конечно, я не могу точно утверждать, что он обязательно побьет все рекорды наших гениальных игроков, но потенциально, если не будет травм, он может стать самым титулованным теннисистом среди россиян», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Теннис,Николай Давыденко,Даниил Медведев,Марат Сафин,Андрей Чесноков,Евгений Кафельников,Новак Джокович,
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